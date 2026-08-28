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28 августа, 17:37

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Захарова: Россия не закрывает двери артистам, кроме исповедующих нацизм

Россия не закрывает двери артистам, кроме исповедующих нацизм – Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Россия не закрывает двери артистам, за исключением тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность проведения концерта американского рэпера Канье Уэста, передает ТАСС.

Она пояснила, что приверженность нацизму нарушает не только российские законы, но и законы, связанные с международно-правовыми основами.

Ранее стало известно, что Уэст может выступить в России. Изначально концерты были запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Однако из-за того, что их проведение не было согласовано с площадкой, они оказались под угрозой срыва. Позже появилась информация, что мероприятия все же могут состояться, однако даты скорректируют.

В феврале 2025 года Уэст написал в своих соцсетях, что является нацистом, и признался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Однако позже артист отказался от своих слов и заявил, что не разделяет эту идеологию. При этом спустя время он выразил желание выпустить колье со свастикой.

Позже рэпер признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма привела к развитию биполярного расстройства.

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