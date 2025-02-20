Рэпер Канье Уэст заявил, что он не нацист

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Американский рэпер Канье Уэст решил отречься от нацизма. Об этом исполнитель написал на своей странице в соцсети Х.

"После дальнейших размышлений я пришел к осознанию, что я не нацист", – признался музыкант.

В начале февраля в аккаунте рэпера появилось около 20 резонансных сообщений, опубликованных без знаков препинания, написанных исключительно заглавными буквами и содержащих нецензурную лексику. В них Уэст заявил, что является нацистом, и признался в симпатии к Адольфу Гитлеру.

Поток сознания артиста не оценили в России. Например, депутат Госдумы Елена Драпеко и движение "Ветераны России" потребовали запретить артисту въезд в страну.

На фоне общественного возмущения аккаунт Уэста стал недоступен 10 февраля. Журналисты посчитали, что исполнитель сам удалил блог. Через несколько дней, 13 февраля, страница рэпера в соцсети X была восстановлена, но большинство последних постов оказались удалены.

