Рэпер Канье Уэст заявил, что у него диагностировали аутизм

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Американский рэпер Канье Уэст заявил, что врачи диагностировали у него аутизм.

В подкасте The Download исполнитель рассказал, что супруга Бьянка Цензори посоветовала ему обратиться к психиатру, так как не была уверена, что специалисты правильно поставили Уэсту биполярное расстройство.

"Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой", – подчеркнул он.

Музыкант отметил, что после посещения врача и постановки нового диагноза он лучше понял мотивы своих поступков. По словам Уэста, он всегда поступает наоборот, когда от него чего-то хотят.

"Например, я надеваю кепку в поддержку Дональда Трампа (президента США. – Прим. ред.). Мне говорят так не делать, отчего мое упрямство только растет", – обратил внимание артист.

Ранее Уэста и Цензори выгнали с церемонии вручения премии "Грэмми" после того, как жена музыканта вышла на красную дорожку в откровенном наряде. Она была в прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья.

Позднее рэпер опубликовал фотографию журналиста Дона Лемона в соцсетях и заявил, что телеведущий пустил слух о том, что пару выгнали с мероприятия. Лемон в свою очередь указал на то, что не пускал слух.

Журналисты утверждали, что после произошедшего на "Грэмми" рэпер остался без контракта на 20 миллионов долларов в Японии. Причиной пересмотра условий договора стало культурное восприятие ситуации, передавали издания.