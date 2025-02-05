Продюсер Рудковская: в России жену Канье Уэста оденут по погоде

Фото: АР/Invision/File/Evan Agostini

У американского рэпера Канье Уэста есть причины приехать в Россию еще раз, написала музыкальный продюсер Яна Рудковская в телеграм-канале.

"В России, безусловно, Бьянку (Цензори, жена рэпера. – Прим. ред.) оденут по погоде! Надо будет – ушанку, надо будет – сарафан найдут. Будет в нем кружиться под "Матушку Землю" на Красной площади", – заявила Рудковская.

Она добавила, что иногда случается так, что люди эпатируют в одном месте, а отмена происходит в другом.

Как писали СМИ, Уэста и Цензори выгнали с церемонии вручения премии "Грэмми" после того, как жена музыканта вышла на красную дорожку в откровенном наряде. Она была в прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья.

Позднее рэпер опубликовал фотографию журналиста Дона Лемона в соцсетях и заявил, что телеведущий пустил слух о том, что пару выгнали с мероприятия. Лемон, в свою очередь, опроверг заявления артиста, указав на то, что не пускал слух.

Журналисты утверждали, что после произошедшего на "Грэмми" рэпер остался без контракта на 20 миллионов долларов в Японии. Причиной пересмотра условий договора стало культурное восприятие ситуации, передавали издания.