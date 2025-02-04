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04 февраля, 12:06

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Daily Mail: Канье Уэст потерял контракт на 20 миллионов долларов в Японии из-за жены

Канье Уэст лишился контракта на 20 млн долларов из-за поступка жены на "Грэмми" – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американский рэпер Канье Уэст остался без контракта, в рамках которого он должен был в мае дать два концерта в Tokyo Dome за 20 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Японии.

В Японии решили пересмотреть условия договора после того, как супруга рэпера Бьянка Цензори появилась на церемонии вручения премии "Грэмми" в прозрачном платье, вызвав тем самым шок у японских партнеров. Журналисты отметили, что причиной такого решения стало культурное восприятие ситуации.

"В Японии сейчас идет осознание проблемы прав женщин, и движение #MeToo набирает силу. То, что сделал Канье, здесь воспринимается как акт принуждения и контроля, а это абсолютно неприемлемо. Он сильно просчитался, недооценив японскую аудиторию", – объяснил японский источник в беседе с изданием.

Источник из окружения инвесторов, который финансировал концерты рэпера, отметил, что Уэст стал упускать каждую возможность, которая ему выпадает.

По данным СМИ, Уэста и Цензори выгнали с церемонии вручения премии "Грэмми" после того, как супруга рэпера продемонстрировала на красной дорожке откровенный наряд. Она была в прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья. Это вызвало возмущение у организаторов и гостей. При этом сам Уэст был в черном костюме и очках.

После того как организаторы попросили модель и рэпера покинуть церемонию, пара была отправлена в полицию для объяснений. Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов "Грэмми", уточняют СМИ. При этом пара приехала на мероприятие без приглашения.

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