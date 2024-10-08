TMZ: Канье Уэст решил переехать и развестись с женой после 2 лет брака

Фото: x.com/Bianca Censori

Рэпер Канье Уэст решил развестись с Бьянкой Цензори после двух лет брака, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание TMZ.

По словам источников, музыкант и модель переживают "тяжелый период". Отмечается, что якобы пара рассталась несколько недель назад – последний раз их видели вместе на шопинге 20 сентября.

Причина разлада в отношениях не называется. При этом Канье Уэст рассказал близким, что хочет переехать жить в Токио.

В июле сообщалось, что Уэст установил жесткий контроль над своей супругой. Как писали СМИ, артист принимает за жену все решения и критикует ее внешний вид.

Анонимный инсайдер рассказал, что Уэст фотографирует Цензори со всех ракурсов, прежде чем они выйдут на улицу, а затем критикует ее тело вплоть до интимных частей. По словам источника, музыкант также контролирует распорядок дня и питание супруги, проверяет ее соцсети.

