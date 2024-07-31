In Touch: Канье Уэст жестко контролирует жену

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст установил жесткий контроль над своей супругой, дизайнером Бьянкой Цензори. Об этом сообщает портал In Touch.

Как пишет СМИ, артист принимает за жену все решения и критикует ее внешний вид. Анонимный инсайдер рассказал, что Уэст фотографирует Цензори со всех ракурсов, прежде чем они выйдут на улицу, а затем критикует ее тело вплоть до интимных частей.

По словам источника, музыкант также контролирует распорядок дня и питание супруги, проверяет ее соцсети.

"Она даже не может лечь спать, пока он не прикажет ей", – добавил собеседник издания.

Ранее Уэст подозревался в нападении на мужчину, которое случилось во время свидания с Цензори. Сторона защиты утверждала, что музыкант защищал жену, к которой стал домогаться незнакомец. По версии представителя артиста, неизвестный врезался в Цензори, засунул руки под платье и, схватив за талию, развернул ее, а затем послал ей воздушные поцелуи. После этого, как указывали журналисты, Уэст ударил мужчину в лицо. Спустя время пострадавший снял побои и обратился в полицию.