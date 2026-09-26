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26 сентября, 20:48

Происшествия

Под Геленджиком начался пожар в районе лесного массива из-за падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за падения обломков БПЛА в районе лесного массива в хуторе Джанхот под Геленджиком произошло возгорание, сообщил мэр города Алексей Богодистов.

"На месте уже работают пожарные, оперативные службы. Пострадавших нет. Инфраструктура не повреждена", – подчеркнул он.

По словам Богодистова, все оперативные службы уже приступили к работе на месте происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что во время отражения массированной атаки вражеских БПЛА на Ульяновск пострадали восемь человек, включая ребенка. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, медицинские службы переведены в режим повышенной готовности.

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