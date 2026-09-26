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Европейские страны делают все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы в том числе США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам министра, Запад "накачивает украинский режим" оружием, помогает Киеву наводить дроны и ракеты на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Он также отметил, что на Западе "мечтают нанести России стратегическое поражение", однако это приведет в стратегический тупик "самих поджигателей войны".

Лавров подчеркнул, что Украина нарушает основополагающие принципы Устава ООН. Речь, по его словам, идет в том числе об уважении прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Он также заявил: в мире больше нет страны, где какой-либо язык запрещен законодательно, а за использование русского языка грозит наказание вплоть до тюрьмы.

Глава МИД РФ добавил, что цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена.

"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца", – подчеркнул он.

Кроме того, Лавров указал, что Запад "стыдливо закрывает глаза" на расцвет украинского нацизма, что ставит под удар сами основы "ооноцентричного миропорядка".

Ранее Владимир Путин сообщил: Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов. Однако Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. По его словам, украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за несколько недель до выборов заявила о готовности их возобновить.

