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26 сентября, 19:25

Культура

Прощание с джазовым музыкантом Козловым пройдет 29 сентября на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

29 сентября на Троекуровском кладбище пройдет церемония прощания с народным артистом России, композитором и джазовым саксофонистом Алексеем Козловым, сообщили РИА Новости в его окружении.

Гражданская панихида пройдет с 14:00 до 16:00 в Прощальном зале кладбища.

О смерти Козлова стало известно 25 сентября. Он ушел из жизни дома, в кругу близких. Ему было 90 лет. Причиной смерти артиста стала непродолжительная болезнь.

Свой путь в музыке Козлов начал как пианист, а затем дебютировал с тенор-саксофоном, освоив инструмент самостоятельно. В начале 1960-х он стал одним из основателей первого в Советском Союзе джазового клуба – кафе "Молодежное", а в 1973 году создал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль "Арсенал".

Звание народного артиста джазмен получил в 2003-м году, а в 2012 открыл собственный джаз-клуб, завоевавший всемирное признание. В 2024 году Козлов прекратил исполнительскую деятельность из-за возраста.

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