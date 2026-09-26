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26 сентября, 19:02

Спорт

Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации

Фото: kremlin.ru

Бывший министр спорта России Павел Колобков стал вице-президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает ТАСС с генеральной ассамблеи организации, которая проходит в Самарканде.

За 57-летнего Колобкова проголосовали 78 делегатов. Сам он считает такой результат серьезным и видит в нем прежде всего признание заслуг России.

"Я расцениваю это не столько как поддержку меня, а, скорее, как оценку России как великой шахматной державы. Как то, что делегаты соскучились по российским шахматистам и не представляют себе развитие шахмат без России. По сути, это оценка вклада России в мировые шахматы", – заявил Колобков.

Он добавил, что к нему подходили делегаты из разных стран, поздравляли и выражали надежду на сотрудничество.

"Это мой новый этап карьеры, много новых идей – будем работать", – отметил Колобков.

Колобков возглавлял министерство спорта России с октября 2016 года по январь 2020-го. В спортивной карьере он побеждал на Олимпийских играх 2000 года в фехтовании на шпагах, дважды завоевывал серебро и трижды бронзу Олимпиад, а также шесть раз выигрывал чемпионат мира и дважды – чемпионат Европы.

Ранее представитель Казахстана Тимур Турлов стал новым президентом FIDE. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент Турлова из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. Другой немецкий кандидат Ян-Хенрик Бюттнер выбыл из борьбы после первого тура голосования.

38-летний Турлов в 2023 году возглавлял Казахстанскую федерацию шахмат, а в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Также Турлов является основателем холдинга Freedom Holding Corp.

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