В Санкт-Петербурге с 1 октября снимут все коронавирусные ограничения

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Все коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге перестанут действовать с 1 октября 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно постановлению, утратившим силу признается документ от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Именно он вводил в городе антиковидные меры.

Действующие на данный момент ограничения были минимальными и сводились лишь к рекомендации применять защитные маски. Запрет на пребывание в общественных местах снят, медицинские учреждения работают в плановом порядке.

Первые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге вступили в силу с середины марта 2020 года. В конце декабря 2025-го антиковидные меры продлили до конца 2026 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной, и ведомство принимает все меры, чтобы не допустить завоза инфекций в Россию. Она объяснила, что в ряде стран ситуация сложная, а граждане, возвращающиеся из таких поездок, зачастую привозят с собой различные инфекции.

