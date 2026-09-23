Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Россиян может ожидать новая пандемия гриппа в 2029 году. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет. Последний такой подъем был зафиксирован в 2019 году.

"Я могу сказать, что к 2029 году у нас должна быть очередная пандемия", – пояснил Онищенко.

Он также отметил, что российская система здравоохранения на протяжении 20 лет ежегодно разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что позволяет эффективно бороться с заболеванием.

Ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков заявил, что в новом эпидсезоне Россию ждут две волны гриппа: первая – в конце ноября 2026 года, вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027-го.

По его словам, грипп уже типирован и выявлен в северных регионах, то есть вирус присутствует в Северном полушарии. При этом российская вакцина адаптирована под штаммы инфекции.