Алабай напал на прохожих в Саратове

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Алабай выбежал с дворовой территории и напал на прохожих в Кировском районе Саратова. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел 23 сентября на улице Крайней. Расследование взято на личный контроль прокурора.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе действиям владельца собаки", – говорится в сообщении.

Ранее в Белоруссии кошка по кличке Соня спасла хозяйку от крупного пса. На прогулке алабай направился к женщине, и та бросилась к дому. Тогда на защиту встала Соня, кошка атаковала его и заставила отступить, дав хозяйке уйти от погони. Ролик с этим эпизодом быстро разлетелся по соцсетям.