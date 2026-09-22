В Индии 91-летняя пенсионерка умерла после нападения обезьяны

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В индийском штате Карнатака 91-летняя женщина скончалась на следующий день после того, как на нее во дворе собственного дома напала обезьяна, сообщает NDTV.

Инцидент произошел в городе Коппал. Наджамунниса, жена писателя М. С. Савадатти, находилась на придомовой территории, когда животное внезапно набросилось на нее. Женщина упала на землю. Когда на помощь бросилась ее дочь, обезьяна атаковала и ее.

Пострадавшую доставили в частную клинику. Изначально ее состояние улучшилось, но на следующий день ей стало хуже. Сердце женщины остановилось. Реанимировать ее не удалось.

Это уже третий случай нападения обезьян со смертельным исходом в регионе. 10 сентября в Алигархе 55-летняя женщина погибла, сорвавшись с крыши во время попытки спастись от обезьян. 14 сентября аналогичная трагедия произошла в Шимле.

Ранее 36-летняя женщина пострадала при нападении дикого кабана в Варшаве. Животное атаковало женщину, когда она выгуливала собаку. По ее словам, кабан толкнул ее с огромной силой, а боль после приземления на бордюр была неописуемой.