People: акула укусила туристку за ногу на Багамских островах

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У берегов острова Северный Бимини акула напала на австралийскую туристку. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полицию Багамских островов.

Инцидент произошел 14 сентября. 37-летняя женщина участвовала в экскурсии с дельфинами примерно в трех морских милях от побережья. В результате нападения она получила тяжелые травмы правой лодыжки.

Пострадавшую доставили в местную клинику Бимини, а затем переправили по воздуху в Нью-Провиденс для дальнейшего лечения. Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее неизвестная рыба укусила россиянку на одном из курортных островов архипелага Тысяча островов в Индонезии. Во время купания женщина почувствовала болезненный укус в ногу. После выхода из воды на коже осталось округлое покраснение со следом повреждения в центре.