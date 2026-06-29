SHOT: планктон атаковал россиян на пляже Нячанга во Вьетнаме

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Планктон атаковал российских туристов на пляже во Вьетнаме. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Все произошло на северном пляже города Нячанг. По предварительным данным, россияне ощутили множественные уколы по всему телу, которые были похожи на ожог от контакта с крапивой, во время купания в море. Спустя время они заметили на коже небольшие зудящие волдыри.

Позднее выяснилось, что на россиян нападали микроскопические организмы. СМИ уточняет, что в настоящее время во Вьетнаме наблюдается сезон планктона. Теперь туристы боятся плавать в море.

Пострадавшие, в свою очередь, пытаются восстановиться с помощью антигистаминных препаратов, мазей и алоэ. При этом похожая сыпь уже фиксировалась у российских туристов на пляжах Танзании и Таиланда.

Ранее туристы пожаловались на "медузное желе" на берегах Черного и Азовского морей. По данным СМИ, скопления медуз могли возникнуть из-за роста солености Азовского моря. Для беспозвоночных морских животных прогретая вода и ее высокая соленость являются идеальными условиями для размножения.

Кроме того, медузы могли скопиться у берегов Черного моря из-за большого количества кормовой базы и усиления течений, которые "выбрасывают" беспозвоночных морских животных к береговой линии. По словам туристов, медузы уже жалят отдыхающих и загрязняют берег.

