Фото: телеграм-канал Baza

Ядовитая рыба фугу появилась на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Baza.

Оказалось, что новый вид фугу – "узорчатая собака-рыба" – появился в акватории Приморья из-за раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения, которое также привлекло на данную территорию акул.

В основном фугу обитает у берегов Японии, Кореи и Китая. Появление данной рыбы в российских водах связывают с миграцией кормовой базы и смещением теплого течения. Косяки фугу уже обнаружили во Владивостоке в районе заливов Уссурийского и Петра Великого. Сразу три особи были пойманы под мостом на острове Русский.

Яд фугу опасен из-за тетродотоксина, который является одним из самых сильных природных нейротоксинов. Он перекрывает подачу нервных импульсов, в результате чего у человека поэтапно развивается паралич. Противоядие пока еще не разработано.

Ранее на Лонг-Айленде поймали зубастую рыбу-монстра, северного змееголова, способную ползать по земле. Хищника выловил рыбак на пруду Лили в округе Саффолк.

При этом северные змееголовы обычно проживают в Азии, а в Лонг-Айленде данный вид мог появиться из-за того, что кто-то выпустил его из аквариума или с рыбного рынка. Из-за того что северный змееголов так опасен для экосистемы, любой рыбак по закону обязан ее уничтожить и сообщить властям о поимке.

