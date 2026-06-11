На Лонг-Айленде поймали зубастую рыбу-монстра, способную ползать по земле

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На Лонг-Айленде поймали зубастую рыбу-монстра, северную змееголову, способную ползать по земле, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Хищника выловил рыбак на пруду Лили в округе Саффолк на прошлой неделе. При этом северные змееголовы обычно проживают в Азии, а в Лонг-Айленде данный инвазивный вид мог появиться из-за того, что кто-то выпустил его из аквариума или с рыбного рынка.

Благодаря специальному наджаберному органу северная змееголова может 4 дня обходиться без воды и переползать из одного водоема в другой, а ее острые зубы могут перекусывать рыболовные сети. В год одна самка может отложить до 100 тысяч яиц в год.

Региональный директор по рыболовству департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) Хайди О'Райордан подчеркнула, что этот вид ест практически все, при этом у них нет естественных природных противников-хищников.

Из-за того что северная змееголова так опасна для экосистемы, любой рыбак по закону обязан ее уничтожить и сообщить властям о поимке. Сейчас DEC пытается отследить возможных сородичей хищника. Специалисты проверили крупнейший пресноводный водоем Лонг-Айленда, озеро Ронконкома, но пока ничего не нашли. Для поисков используется метод "электрорыболовства", то есть воду бьют током, чтобы ненадолго оглушить рыбу и выловить ее.

Ранее в Калифорнии 27-летний мужчина поймал недалеко от своего дома меч-рыбу, вес которой превысил 141 килограмм. Разделка добычи заняла целый день, а для ее хранения понадобилось 6 холодильников. Всего рыбой угостили около 70 человек – друзей, родственников и коллег рыбака.

