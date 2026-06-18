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18 июня, 11:41

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Baza: "медузное желе" заполонило акватории Черного и Азовского морей

Туристы пожаловались на "медузное желе" на берегах Черного и Азовского морей

Фото: МАХ/Baza

Туристы пожаловались на "медузное желе" на берегах Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Baza в мессенджере MAX.

Скопления медуз могли возникнуть из-за роста солености Азовского моря. В частности, в середине 2000-х данный показатель составлял примерно 9%, а к 2024 году он увеличился почти до 15%. Для беспозвоночных морских животных прогретая вода и ее высокая соленость являются идеальными условиями для размножения.

Кроме того, медузы могли скопиться у берегов Черного моря из-за большого количества кормовой базы и усиления течений, которые "выбрасывают" беспозвоночных морских животных к береговой линии.

Туристы указали, что скопление медуз наблюдалось в районе крымских поселков Курортное и Прибрежное и на курорте Лазаревское в Краснодарском крае. По их словам, беспозвоночные морские животные уже жалят отдыхающих и загрязняют берег.

Местные жители добавляют, что в этом году медузы появились на два месяца раньше. По их словам, обычно активность беспозвоночных морских животных начинается к середине июля или началу августа.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила о грядущем нашествии гусениц, медведок и слизней в Московском регионе. По ее словам, благодаря мягкой зиме, теплому началу весны и большому количеству снега все вредители для средней полосы России прекрасно перезимовали и размножаются.

Всех этих вредителей средней полосы в этом году будет больше в 1,5 раза. В связи с этим эксперт призвала запасаться инсектицидами. При этом большого количества кузнечиков в столичном регионе, скорее всего, не будет. Специалист объяснила это тем, что они активно размножаются в климате южных регионов России.

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