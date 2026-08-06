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06 августа, 13:20

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CNN: ученые запечатлели на Солнце вихри, способные влиять на жизнь землян

Ученые запечатлели на Солнце вихри, способные влиять на жизнь землян – СМИ

Фото: nature.com

Ученые с помощью солнечного телескопа на Гавайях в США впервые зафиксировали крошечные вихри на поверхности Солнца, которые способны влиять на жизнь на Земле. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование.

По данным телеканала, открытие помогает объяснить, почему внешняя атмосфера звезды горячее ее поверхности, а также как накапливается энергия для мощных солнечных вспышек.

"Эти вихри могут способствовать накоплению магнитной энергии Солнца. Будучи направленной на Землю, эта солнечная активность выбрасывает частицы, способные нарушать работу спутников, электросетей и другой коммуникационной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Сочетание детальных снимков с компьютерным моделированием позволило ученым идентифицировать вихри, которые скручивают магнитные поля. Речь идет о неустойчивости Кельвина-Гельмгольца – вихревых структурах, возникающих, когда две жидкости, движущиеся с разными скоростями, сталкиваются друг с другом, создавая волновые возмущения и спиралевидные вихри.

Как подчеркивает CNN, изображения, полученные с помощью телескопа имени Дэниела Иноуэ, впервые зафиксировали это явление на Солнце.

Ранее сообщалось, что полное солнечное затмение над Москвой можно будет увидеть только в следующем веке. При этом затмение, которое смогут наблюдать жители европейской части России, произойдет в 2061 году. В Москве же такая возможность появится только в 2126-м.

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