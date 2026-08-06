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06 августа, 10:46

Наука

Вспышечная активность на Солнце 6–7 августа останется низкой

Фото: depositphotos/magann

Вспышечная солнечная активность 6 и 7 августа ожидается низкой, однако не исключены вспышки класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

При этом ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали, что индекс вспышечной активности на Солнце опустился практически до нулевого уровня.

Вместе с тем москвичи смогут 12 августа наблюдать частное солнечное затмение. Оно начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт.

Общая продолжительность полного солнечного затмения составит около 4,5 часа. Полную фазу смогут увидеть жители Испании, Исландии и восточной Гренландии. В России она будет видна на полуострове Таймыр.

12 августа ожидается полное солнечное затмение

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