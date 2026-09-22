Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 18:58

Общество

Российские подростки стали попадать в базу дропперов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

Руководитель службы безопасности поделился пугающей статистикой – раньше в числе дропперов фиксировали молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, теперь там присутствуют и лица возрастом от 14 лет.

Также он пояснил, что 52% заявлений об исключении сведений из базы данных Банка России о мошеннических операциях поступают от граждан в возрасте до 25 лет. Отмечается, что основным каналом привлечения в дропперство остается интернет, преступники могут связываться с молодежью через соцсети под предлогом подработки или иного способа легкого заработка.

Ранее сообщалось, что число мошенников среди несовершеннолетних россиян выросло на 39% за 8 месяцев 2026 года. Помимо этого, за тот же период произошел рост более чем на 70% среди совершивших преступления террористического характера.

По словам первого заместителя начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергея Калинина, ведомство рассматривает возможность создания координационного центра по профилактике детской преступности.

Читайте также


общество

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика