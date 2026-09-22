Российские подростки стали попадать в базу дропперов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

Руководитель службы безопасности поделился пугающей статистикой – раньше в числе дропперов фиксировали молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, теперь там присутствуют и лица возрастом от 14 лет.

Также он пояснил, что 52% заявлений об исключении сведений из базы данных Банка России о мошеннических операциях поступают от граждан в возрасте до 25 лет. Отмечается, что основным каналом привлечения в дропперство остается интернет, преступники могут связываться с молодежью через соцсети под предлогом подработки или иного способа легкого заработка.

Ранее сообщалось, что число мошенников среди несовершеннолетних россиян выросло на 39% за 8 месяцев 2026 года. Помимо этого, за тот же период произошел рост более чем на 70% среди совершивших преступления террористического характера.

По словам первого заместителя начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергея Калинина, ведомство рассматривает возможность создания координационного центра по профилактике детской преступности.