Мошенники начали пугать покупателей "Ашана" и "Лемана Про" уголовным делом

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Мошенники начали запугивать покупателей "Ашана" и "Лемана Про" уголовным преследованием из-за якобы причастности к финансированию ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

По его словам, злоумышленники рассылают россиянам сообщения и звонят от имени представителей правоохранительных органов. Они утверждают, что на человека завели уголовное дело, поскольку тот совершал покупки в "Лемана Про" или "Ашане".

Мошенники объясняют это тем, что зарубежные собственники торговых сетей якобы перечисляют часть прибыли на финансирование ВСУ. Покупателям при этом говорят, что приобретение товаров в этих магазинах делает их соучастниками преступления.

Далее злоумышленники требуют выполнять их указания, ссылаясь на необходимость избежать уголовной ответственности. Для этого они предлагают перевести деньги на специальный счет либо передать наличные курьеру, который представляется сотрудником Росфинмониторинга или ФСБ.

Машаров подчеркнул, что подобные звонки и сообщения следует воспринимать как мошенничество. По его словам, действующее законодательство России не предусматривает ответственности для физического лица только за покупку товаров для личного пользования в магазинах этих зарубежных торговых сетей.

При этом Машаров отметил, что ответственность может наступить в случае, если собственники указанных торговых сетей заявят, что полученная от продажи товаров прибыль направляется на обеспечение нужд ВСУ.

Новая схема появилась после того, как Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда зарубежных компаний, в числе которых "Ашан", бывший "Леруа Мерлен" и Nestle.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что решение было принято из-за отношения компаний к недружественным странам. Он добавил, что эти государства активно участвуют в военных действиях против России и вовлечены в нанесение украинских ударов по объектам мирной инфраструктуры.

В "Лемана Про" сообщили, что передача долей во временное управление не означает национализацию или смену собственника. Ретейлер продолжит выполнять обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками, а магазины, склады и сервисы работают в штатном режиме. С аналогичными заявлениями выступили компании "Ашан ритейл Россия" и "Нестле Россия".

