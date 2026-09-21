В "Лемана Про" опровергли национализацию компании после решения о временном управлении

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Передача "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") во временное управление не является национализацией компании. Об этом заявил ретейлер.

В сообщении компании говорится, что доли в уставном капитале ООО "Ле Монлид" переданы во временное управление, но это не меняет собственника. При этом ретейлер уверен, что взаимодействие с АО "Л. Е. В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности работы.

Ретейлер также намерен выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Все магазины, склады и сервисы работают в штатном режиме.

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л. Е. В. Менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен". В Кремле напомнили, что соответствующее решение было принято в том числе из-за того, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран.

