Собянин: более 6 трлн рублей поступит из Москвы в федеральный бюджет в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 6 триллионов рублей поступит из Москвы в федеральный бюджет в 2026 году, заявил Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, который открылся в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Это серьезная история", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что Москва дает 23% валового регионального продукта России, а каждый вложенный в город рубль приносит огромную синергию. По словам градоначальника, развитие экономики и социальной сферы столицы одновременно развивает экономический потенциал страны.

Кроме того, Собянин предложил дать больше самостоятельности губернаторам и регионам. Он подчеркнул, что речь не идет о "радикальных" решениях, но необходимо менять сложившийся тренд.

"Больше самостоятельности давать, укрупнять трансферты, менее целевыми их делать, такими жестко целевыми. Если есть доверие к губернатору, если ему доверяет народ, если ему доверяет президент", – заключил мэр.

Ранее Московская агломерация и ряд других территорий вошли в лидеры рейтинга экономической эффективности. Столица получила 99 баллов из 100. Она производит 62,1 триллиона рублей валового городского продукта – больше, чем другие крупные агломерации.

Этот рейтинг не измеряет уровень жизни в регионах, он лишь показывает, сколько продукции производит официальная экономика и насколько плотно она работает относительно числа жителей, уточняли специалисты.

