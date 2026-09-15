Московская агломерация стала лидером рейтинга экономической эффективности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская, Сургутская, Санкт-Петербургская, Набережночелнинская и Южно-Сахалинская агломерации вошли в лидеры рейтинга экономической эффективности территорий. Его составил институт территориального планирования "Урбаника", передает РБК.

Столичная агломерация получила 99 баллов из 100. Лидер рейтинга дает 62,1 триллиона рублей валового городского продукта, что больше, чем остальные ведущие агломерации.

В десятку рейтинга также попали Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская и Казанская агломерации. Всего исследование проводилось по 52 агломерациям.

В основе исследования – статистика муниципалитетов, которые входят в агломерации. Для анализа эксперты рассмотрели полные и актуальные данные за 2024 год.

При этом, по словам управляющего партнера института Федора Конькова, рейтинг не измеряет уровень жизни в регионах.

"Мы считали то, сколько официальная экономика производит и насколько плотно она работает относительно числа жителей. Агломерация может быть богатой при низких доходах у населения, и наоборот", – пояснил он.

Авторы разделили агломерации на группы по медиане масштаба и интенсивности. Например, группа "Медведи" насчитывает крупные и высокоинтенсивные агломерации, лидеры по масштабу и интенсивности. В "Лоси" вошли крупные и низкоинтенсивные агломерации, включая региональные центры с большим объемом экономики и интенсивностью на жителя ниже медианы.

"Рыси" – это небольшие и высокоинтенсивные агломерации, а "Барсуки" – небольшие и низкоинтенсивные.

Ранее Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2025 года. Также в первую пятерку вошли Республика Татарстан и Сахалинская область.

При этом в 2025 году исследование проводилось по обновленной методологии, которая была синхронизирована с национальными целями развития страны и ключевыми показателями эффективности (КПЭ) губернаторов.

