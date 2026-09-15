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15 сентября, 15:21

Общество

Подростки в России начали употреблять противовирусный препарат, вызывающий галлюцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Подростки в России начали употреблять устаревший противовирусный препарат, который вызывает галлюцинации. Об этом рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с РЕН в мессенджере MAX.

Уточняется, что этот препарат также способствует нарушению концентрации внимания, повышенному возбуждению, сонливости и тремору. Он стоит меньше 100 рублей и отпускается без рецепта.

К побочным эффектам еще относятся потеря обоняния, тошнота, изменение сознания, сухость во рту, диарея, рвота, одышка, диспепсия и кашель.

"В чем радость они испытывают – видимо, в том, что появляются эти галлюцинаторные переживания. То есть с целью токсикомании", – добавил Казанцев.

Употребление в больших количествах этого препарата может привести к судорогам, проблемам с сердечно-сосудистой системой, бессоннице, сердечной недостаточности и повышению давления, предупредил нарколог.

Ранее компания "Мосфарм" приняла решение отозвать из обращения лекарственный препарат "Линезолид" из-за несоответствия партии установленным требованиям по показателю "Бактериальные эндотоксины". Отзыву подлежит раствор для инфузий 2 миллиграмма на миллилитр, 300 миллилитров, бутылки (15), ящики картонные" серии 0150526. Производителем является ООО "Мосфарм".

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