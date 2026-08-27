"Известия": продавцы БАДов с сибутрамином маскируют их под детские игрушки

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Продавцы БАДов для похудения, содержащих сибутрамин, начали маскировать их под детские игрушки, конструкторы и косметику, чтобы обойти блокировки. Об этом сообщает газета "Известия".

Журналисты обнаружили десятки фальшивых карточек на торговых площадках. По артикулам, которые распространяются через соцсети, вместо заявленных валиков для ресниц, мыла, косметики и игрушек покупатели фактически получают БАДы "Молекула", Supressa Fast Metabolism, Mineral Balance и другие средства для похудения.

В одном случае опубликованный продавцом артикул вел на карточку детского конструктора. При этом в рекламных материалах было показано, что блистеры с капсулами помещаются непосредственно в коробку с игрушкой. По другому артикулу открывалась карточка валиков для ресниц, однако в отзывах покупатели обсуждали снижение аппетита и потерю веса.

Сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ, а его незаконный оборот может повлечь уголовную ответственность по статье 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отметил, что продавцам может грозить до восьми лет лишения свободы. При этом привлечение продавцов-нерезидентов осложняется необходимостью взаимодействия правоохранительных органов разных стран.

"Вопрос не в мягкости закона, а в правоприменении: пока риск для продавца ограничивается блокировкой личного кабинета и созданием нового, экономика такой торговли остается привлекательной. Поэтому площадки должны активно взаимодействовать с правоохранительными органами", – полагает Павлов.

БАДы для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, впервые обнаружили на российских торговых площадках в начале августа. Такие препараты могут вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и приводить к реанимации.

Вскоре Роспотребнадзор организовал проверку и направил в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) обращение с просьбой принять срочные меры по изъятию продукции из обращения. Маркетплейсы Wildberries и Ozon также начали внутренние проверки товаров для похудения, которые могут содержать сибутрамин.

Позже карточки добавок с этим веществом убрали с онлайн-витрин площадок, которые являются членами АКИТ. Специалисты также установили непрерывный контроль за БАДами на площадках.