Лимит сверхурочной работы в РФ вырастет вдвое с 1 сентября

Фото: depositphotos/photographee.eu

С 1 сентября 2026 года допустимый предел сверхурочной работы в России увеличится со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверх установленного рабочего времени. Сейчас ее продолжительность не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Как уточнил Машаров, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Нововведение не затронет работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени – шахтеров, сталеваров, сотрудников химических производств и водолазов, а также государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них годовой лимит останется прежним – 120 часов.

Предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями труда первой и второй степени (например, водителей автобусов, лаборантов, электросварщиков) можно будет привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов в год только с их письменного согласия. При этом такая работа не должна быть противопоказана им по медицинскому заключению.

Оплата сверхурочных в пределах 120 часов останется прежней: первые два часа – не менее чем в полуторном размере, последующие – не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа потребуется начислять не меньше двойного размера за каждый час, добавил эксперт.

Машаров напомнил, что к сверхурочной работе по-прежнему нельзя привлекать беременных женщин, подростков и работников, заключивших ученический договор. Право сотрудника на дополнительный отдых вместо повышенной оплаты по его желанию также сохранится.

Ранее в Госдуме призвали пересмотреть трудовое законодательство и ввести в России 6-часовой рабочий день.

По словам депутатов, 8-часовой график устарел, поскольку цифровизация изменила рабочие процессы, особенно в интеллектуальной и офисной сферах. Оценивать сотрудника нужно не по времени присутствия, а по результату труда, отметили в ГД.