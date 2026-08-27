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27 августа, 04:58

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ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела минувшей ночью в Киеве и других городах Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения украинских СМИ.

Помимо столицы, взрывы также раздались в Одессе, Сумах, Елизаветграде, а также в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 10 регионах Украины, включая Киевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую и другие области.

Ранее войска РФ нанесли удар по порту Измаил в Одесской области. В результате атаки были уничтожены три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения украинских войск.

Минобороны России также показало кадры поражения места подготовки и запуска крылатой ракеты "Фламинго" ВСУ. Удар был нанесен расчетами ракетных комплексов "Искандер" и беспилотников "Герань-4 сикер".

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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