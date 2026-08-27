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27 августа, 05:26

Общество

Глава СПЧ Фадеев поддержал идею усложнить ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал инициативу усложнить задания единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Фадеева, сейчас "хорошист" может набрать 100 баллов, но есть более способные и талантливые дети, которые могли бы получить и 150. Усложнение заданий позволит снизить средние оценки, однако лучшие ученики все равно останутся лидерами.

"Расстановка не изменится, но вот эта толкотня на уровне 100 баллов, она исчезнет, будет какое-то более-менее равномерное распределение. Это никак не ущемит права талантливых детей", – сказал Фадеев.

Изначально с идеей усложнения ЕГЭ выступил помощник президента России, экс-министр образования Андрей Фурсенко. По его словам, количество выпускников с максимальными баллами становится слишком большим.

Однако в Рособрнадзоре заявили, что не ставят перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ. В ведомстве отметили, что содержание экзаменационных материалов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами.

В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, а по мере выхода государственных учебников содержание экзамена синхронизируется с ними, добавили в Рособрнадзоре.

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