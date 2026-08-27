27 августа, 03:58Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Улан-Удэ
Фото: МАХ/"МЧС Республики Бурятия"
Автобус и грузовик столкнулись в Октябрьском районе Улан-Удэ. В результате аварии в больницу были госпитализированы шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике Бурятии.
ДТП произошло на перекрестке улиц Таежной и Лебедева. Среди пострадавших пятеро пассажиров и водитель автобуса, которого сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из транспорта.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее пять человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 4-м километре внутреннего кольца КАД в Курортном районе в городе Сестрорецке.
Между тем в Башкирии сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который на питбайке сбил троих школьников в Туймазинском районе. В результате ДТП скончался 14-летний мальчик, еще двое 17-летних были госпитализированы с различными травмами.
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