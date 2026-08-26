МИД РФ: атаки Киева на гражданские объекты сузили шансы дипломатического урегулирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Диверсионно-террористическая тактика Киева против гражданских и невоенных российских объектов сузила возможности дипломатического урегулирования кризиса. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

26 августа дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в Луганской Народной Республике. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами ехало по автодороге Золотое – Первомайск.

В результате погибли 9 человек. В больницу доставили 4 человек – трех пассажиров и водителя автобуса. По данному факту СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Спустя время одна из пассажирок автобуса скончалась в больнице. Женщина поступила в медучреждение в состоянии клинической смерти.

Другую пассажирку после оказания первой помощи в больнице Первомайска перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Водитель транспортного средства от госпитализации отказался.