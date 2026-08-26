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26 августа, 20:08

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ТАСС: Ксения Шойгу родила дочь

Ксения Шойгу родила дочь – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/@ksenia_shoigu

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Со здоровьем все хорошо", – сказал собеседник журналистов.

Шойгу также воспитывает дочь Милану, которая, как отмечала руководитель Федерации триатлона, очень ждала рождения сестры. Спортивный функционер рассказывала, что во время второй беременности не проводила гендер-пати из-за дел на работе.

Отцом старшего ребенка Шойгу является блогер Алексей Столяров. Девочка родилась в 2021 году, а в 2023-м пара рассталась.

Спустя 2 года Столяров женился на чемпионке мира по бальным танцам Вере Бондаревой. В июле 2026-го у них родился сын.

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