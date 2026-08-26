Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 17:54

Происшествия

В США тренер по триатлону отбился от аллигатора, ткнув его пальцем в глаз

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

В США 31-летний тренер по триатлону Джонатан Бруни пережил нападение аллигатора. Он спасся, ткнув его пальцем в глаз, сообщает портал WRDW.

Инцидент произошел во время тренировочного заплыва спортсменов. Один из них заметил рептилию у берега, а через несколько секунд Бруни почувствовал сильный удар в бок. Сначала он решил, что задел бревно, но затем острая боль пронзила его руку. Это был аллигатор, вцепившийся передней лапой и зубами в его плечо.

По словам Бруни, он знал, что в реке водятся аллигаторы, но не рассчитывал встретиться с ними. Чтобы освободиться, мужчина схватил хищника за голову и ткнул пальцем в глаз.

Команда не сразу осознала произошедшее, а тренер тем временем терял кровь. Первым сориентировался спортсмен Мэттью Девис, он наложил пострадавшему жгут.

Телефонов у триатлонистов не было, поэтому, выбравшись на берег, они стали стучать в двери прибрежных домов. Помощь удалось получить от мужчины, который выгуливал собак, он вызвал экстренные службы.

Полиция обследовала район, но агрессивного хищника найти не удалось. Медики установили, что укус повредил кожу и жировую ткань, не задев мышцы.

"Все могло быть гораздо хуже. Похоже, я выиграл в аллигаторову лотерею", – заявил Бруни.

Ранее житель центральной Сербии больше часа провел на дереве, спасаясь от медведицы с медвежатами. Он рассказал, что животное будто чувствовало присутствие человека и вело себя беспокойно.

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика