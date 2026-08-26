В США тренер по триатлону отбился от аллигатора, ткнув его пальцем в глаз

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В США 31-летний тренер по триатлону Джонатан Бруни пережил нападение аллигатора. Он спасся, ткнув его пальцем в глаз, сообщает портал WRDW.

Инцидент произошел во время тренировочного заплыва спортсменов. Один из них заметил рептилию у берега, а через несколько секунд Бруни почувствовал сильный удар в бок. Сначала он решил, что задел бревно, но затем острая боль пронзила его руку. Это был аллигатор, вцепившийся передней лапой и зубами в его плечо.

По словам Бруни, он знал, что в реке водятся аллигаторы, но не рассчитывал встретиться с ними. Чтобы освободиться, мужчина схватил хищника за голову и ткнул пальцем в глаз.

Команда не сразу осознала произошедшее, а тренер тем временем терял кровь. Первым сориентировался спортсмен Мэттью Девис, он наложил пострадавшему жгут.

Телефонов у триатлонистов не было, поэтому, выбравшись на берег, они стали стучать в двери прибрежных домов. Помощь удалось получить от мужчины, который выгуливал собак, он вызвал экстренные службы.

Полиция обследовала район, но агрессивного хищника найти не удалось. Медики установили, что укус повредил кожу и жировую ткань, не задев мышцы.

"Все могло быть гораздо хуже. Похоже, я выиграл в аллигаторову лотерею", – заявил Бруни.

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