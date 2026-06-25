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25 июня, 10:38

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Prva TV: сербский рыбак больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведицы

Сербский рыбак больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведицы

Фото: 123RF.com/galka3250

Житель центральной Сербии больше часа провел на дереве, спасаясь от медведицы с медвежатами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на материал Prva TV.

Инцидент произошел недалеко от села Придворица, расположенного примерно в 100 километрах к югу от Белграда. Мужчина отправился на рыбалку на реку Ясеницу у подножия лесистого горного массива. В поисках наживки он зашел в лес и начал разбивать старый пень, чтобы найти червей. Спустя несколько минут он услышал рычание и визг.

"Оно повторилось, и я понял, что это медведь, быстро взобрался на дерево, как можно выше. Там я просидел час, ожидая, что что-то появится, и вышла медведица с медвежатами", – рассказал рыбак.

По его словам, медведица будто почувствовала присутствие человека и вела себя крайне беспокойно. Даже после того, как животные скрылись в лесу, мужчина еще около 20–30 минут оставался на дереве, опасаясь возвращения хищников. Убедившись, что опасность миновала, рыбак осторожно спустился и поспешил уйти.

Ранее медведь напал на 52-летнего мужчину в лесу в Тегульдетском районе Томской области. Местный житель находился в лесном массиве ради охоты. В результате охотник погиб. Его тело было найдено недалеко от автомобиля. По факту случившегося организована процессуальная проверка.

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