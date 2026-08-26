Новые острова появились в Каспийском море

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На севере Каспийского моря из-за отступления воды образовались новые участки суши. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на интервью основателя одной из казахстанских туристических компаний Ерболата Мухашова порталу Lada.kz.

Одним из таких участков стал остров Рыбачий. Как рассказал Мухашов, он находится примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 километрах от села Баутино.

Эксперт отметил, что в прибрежной зоне этих территорий обитают рыбы и птицы, а на суше можно встретить волков, кабанов и барсуков. Остров уже удалось посетить, он, по словам Мухашова, отличается "удивительной и живописной природой".

Ранее китайские ученые на дне южной части Индийского океана нашли кладбище китов, возраст которого насчитывает более 5 миллионов лет. В нем находятся почти 500 скелетов. Среди них исследователи обнаружили новый вымерший вид китов.