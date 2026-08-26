Трамп признал, что Моджтаба Хаменеи жив

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку признал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи остался жив после удара. Его слова передает RT.

Американский лидер предположил, что Хаменеи был серьезно ранен, но тем не менее не погиб.

В середине марта появилась первая информация о ранении Хаменеи, полученном в ходе военной операции Израиля и США против Ирана. В МИД Исламской Республики указывали, что верховный лидер чувствует себя хорошо.

Позже в СМИ раскрыли, что Хаменеи получил легкое ранение ноги. Выжить ему удалось благодаря тому, что за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты, он вышел на улицу.

После удара он перенес три операции на ноге, на нее планировали поставить протез. Помимо этого, ему сделали операцию на руке. Также у верховного лидера были сильно обожжены лицо и губы, из-за чего ему было сложно говорить. Отмечалось, что Хаменеи потребуется пластическая операция.

Трамп, однако, предполагал, что Хаменеи погиб. Он указывал, что в США о нем "ничего не слышали".

