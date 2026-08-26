Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 16:31

Общество
Главная / Новости /

Садовод Туманов: клоп-вонючка не угрожает огородам на подмосковных участках

Садовод рассказал, угрожают ли клопы-вонючки урожаю в Подмосковье

Фото: 123RF.com/pacoaracena1965

Коричнево-мраморный клоп, более известный как клоп-вонючка, является серьезным сельскохозяйственным вредителем, однако на огородах столичного региона он все еще редкий гость. Об этом Москве 24 рассказал руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Ранее член президиума Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов заявил Агентству "Москва", что за последние годы в Подмосковье значительно выросла популяция этого насекомого.

Туманов подчеркнул, что клоп не опасен для человека, зато способен нанести серьезный ущерб посадкам на участках.

У коричнево-мраморного клопа есть хоботок, которым он протыкает ткани растений и затем высасывает из них сок. На месте прокола остается некротическое пятно, нарушающее процесс фотосинтеза. В итоге растение ослабевает и может погибнуть.
Андрей Туманов
руководитель общественной организации "Садоводы России"

Однако столичным дачникам рано бить тревогу: клоп орудует в южных регионах России, таких как Краснодарский край, Ростовская область, Крым, а вот в Московской области он пока массово не размножается. Ему сложно перезимовать в здешних погодных условиях, пояснил Туманов.

"Однако я бы советовал садоводам осматривать чердаки и крыши: клопы любят забираться на зиму в различные щели, промежутки между черепицей. А все-таки встретившихся на огороде насекомых стоит собирать и уничтожать", – отметил эксперт.

Если же клопов на участке появилось достаточно много, с ними помогут справиться любые пестициды, кроме тех, что относятся к пиретроидному ряду – именно они на данных насекомых практически не действуют, подчеркнул Туманов.

Ранее эксперт рассказал, что наиболее ощутимый ущерб садоводам наносят дрозды-рябинники. Защититься от этих птиц достаточно сложно, так как они очень хитрые. Самый надежный способ – укрывать деревья с плодами и ягодами специальными сетками.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика