Садовод Туманов: клоп-вонючка не угрожает огородам на подмосковных участках

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Коричнево-мраморный клоп, более известный как клоп-вонючка, является серьезным сельскохозяйственным вредителем, однако на огородах столичного региона он все еще редкий гость. Об этом Москве 24 рассказал руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Ранее член президиума Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов заявил Агентству "Москва", что за последние годы в Подмосковье значительно выросла популяция этого насекомого.

Туманов подчеркнул, что клоп не опасен для человека, зато способен нанести серьезный ущерб посадкам на участках.





Андрей Туманов руководитель общественной организации "Садоводы России" У коричнево-мраморного клопа есть хоботок, которым он протыкает ткани растений и затем высасывает из них сок. На месте прокола остается некротическое пятно, нарушающее процесс фотосинтеза. В итоге растение ослабевает и может погибнуть.

Однако столичным дачникам рано бить тревогу: клоп орудует в южных регионах России, таких как Краснодарский край, Ростовская область, Крым, а вот в Московской области он пока массово не размножается. Ему сложно перезимовать в здешних погодных условиях, пояснил Туманов.

"Однако я бы советовал садоводам осматривать чердаки и крыши: клопы любят забираться на зиму в различные щели, промежутки между черепицей. А все-таки встретившихся на огороде насекомых стоит собирать и уничтожать", – отметил эксперт.

Если же клопов на участке появилось достаточно много, с ними помогут справиться любые пестициды, кроме тех, что относятся к пиретроидному ряду – именно они на данных насекомых практически не действуют, подчеркнул Туманов.

Ранее эксперт рассказал, что наиболее ощутимый ущерб садоводам наносят дрозды-рябинники. Защититься от этих птиц достаточно сложно, так как они очень хитрые. Самый надежный способ – укрывать деревья с плодами и ягодами специальными сетками.