У берегов Севастополя вновь произошло землетрясение

Фото: 123RF.com/albund

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у берегов Севастополя. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По словам специалиста, подземные толчки были зафиксированы 26 августа в 14:19 по московскому времени. Эпицентр находился в 15 километрах от мыса Фиолент. Магнитуда составила 3,1, энергетический класс – 9,3. Бондарь отметила, что землетрясение было ощутимым.

25 августа у берегов Севастополя также наблюдалось землетрясение магнитудой 2,9. Тогда эпицентр находился в том же месте – в 15 километрах от мыса Фиолент. Этому предшествовали три более слабых форшока.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 было зарегистрировано у побережья города Уракава на южном побережье самого северного японского острова Хоккайдо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров под дном океана.

