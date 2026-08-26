В Роскачестве рекомендовали не оставлять масло, консервы и крупы на даче зимой

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При подготовке дачи к холодам нельзя оставлять в неотапливаемых помещениях ряд продуктов и вещей, включая масло, консервы и крупы. Об этом в беседе с RT предупредили представители пресс-службы Роскачества.

По словам экспертов, перепады температур и оттаивание могут испортить продукты или сделать опасными для здоровья. Главный риск связан с жидкостями и с тем, что содержит воду.

Как пояснили в пресс-службе, лучше не оставлять на холоде алкоголь и другие напитки, а также растительное масло и консервы, так как при замерзании вода расширяется, а сама тара повреждается. Из-за нарушения герметичности в таких продуктах начинают развиваться опасные микроорганизмы.

Отдельно специалисты отметили крупы, муку и сахар, оставленные в открытых упаковках, – там могут поселиться вредители.

Также нельзя употреблять продукты, если у консервной банки вздулась крышка. Это указывает на активное размножение бактерий, которые могут в том числе стать причиной развития ботулизма.

Безопасно оставлять на зиму только продукты в герметичной упаковке, которая не повреждена, не вздулась и не была разморожена.

В Роскачестве также посоветовали забирать с дачи бытовую технику и электронику, так как из-за перепада температур и влажности они могут просто перестать работать. Аккумуляторы же начнут быстрее разряжаться.

Кроме того, лучше забрать с собой кремы, шампуни и зубные пасты. Холод приводит к разрушению структуры косметики.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что, покупая дачу зимой, можно не заметить скрытые проблемы участка и самого строения. Снег может маскировать просадку грунта или подтопление территории. Он посоветовал обратить внимание и на коммуникации, которые могли выйти из строя из-за холода.

