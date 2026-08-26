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26 августа, 14:40

Происшествия

В Курске арестовали обвиняемого в убийстве матери подростка

Фото: kursk.sledcom.ru

Суд в Курске по ходатайству следователя отправил в СИЗО 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 24 августа в квартире дома, расположенного на улице Ольшанского. По версии следствия, молодой человек нанес 62-летней матери множественные телесные повреждения, пока она спала. В результате женщина скончалась на месте.

Ранее в Ростове-на-Дону 37-летний местный житель забил молотком 38-летнего знакомого, после чего попытался сжечь его вместе с квартирой. По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, когда между ними произошла ссора.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами головы и ожогами. Спасти его не удалось. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, обвинив в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он полностью признал вину.

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