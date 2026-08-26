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26 августа, 15:10

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Детские и спортивные площадки обновили на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Детские и спортивные площадки обновили на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

На территории Ясного проезда вблизи дома 26, корпуса 3, создана детская игровая зона, рассчитанная на ребят в возрасте от 3 до 10 лет. Инфраструктура включает карусель, батут, качели, пружинную качалку, песочницу с домиком и модульный комплекс из металлических кубов.

В Югорском проезде у дома 22, корпуса 2, реконструировали площадку для детей дошкольного возраста. Теперь здесь доступны игровой комплекс со спуском, песочная площадка и пружинное кресло-качалка. В непосредственной близости организовали спортивный уголок, оснащенный турниками, баскетбольным щитом, перекладинами, скамьей для жима и веревочной стенкой для лазания.

На Осташковской улице около дома 30 завершили создание площадки для детей от 7 до 12 лет. Там разместили игровой комплекс, спортивно-игровой комплекс для лазания, качели, карусель, качалку-балансир и качалку на трех пружинах.

Еще одна площадка появилась на Новгородской улице возле дома 11, корпуса 2. Она рассчитана на детей от 7 до 15 лет. Центральным элементом стал многоуровневый игровой комплекс с винтовой горкой, также здесь установили качели, карусель и батут.

Для подростков оборудовали современную спортивную зону между домом 15, корпусом 2, на Новосущевской улице и домом 20 на Тихвинской улице. Там разместили силовые тренажеры, перекладины, стенку для лазания и теннисные столы.

Ранее в районе Вешняки завершились основные работы по благоустройству дворов. Они проводились по адресу улица Молдагуловой, дом 8, корпуса 1 и 2. Там заменили бортовой камень, привели в порядок асфальтобетонное покрытие проездов и пешеходных дорожек, обустроили спортивные и детскую площадки, а также зону тихого отдыха.

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