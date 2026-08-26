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26 августа, 14:53

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Pais: расследование смерти перебежчика Кузьминова зашло в тупик

Расследование смерти перебежчика Кузьминова зашло в тупик – СМИ

Фото: TACC/AP Photo/Vladyslav Musiienko

Расследование смерти российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова в Испании зашло в тупик. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету El Pais.

"Не за что было зацепиться", – рассказали источники издания.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. В феврале 2024-го его тело нашли в Испании. При этом СМИ писали, что до этого в Сети появилось видеообращение пилота с признанием, что за госизмену он получил 48,7 миллиона рублей.

Утверждалось, что Кузьминов похоронен в безымянной могиле на юге Испании. В 2025 году его мать опознала тело. В отношении дела мужчины действует запрет на разглашение.

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