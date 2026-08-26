Сергей Собянин: школу будущего на 1 100 мест построят в Басманном районе

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Школу будущего" на 1 100 мест возведут в Басманном районе Москвы. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Здание построят в Рубцовом переулке в рамках Адресной инвестиционной программы. Проект реализуют в соответствии с целями нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассказал мэр.

Особенностью школы станет архитектура, которая впишется в район, а также гибкое многофункциональное пространство – его можно изменить для разных форматов обучения и внеурочной деятельности. Внутри здания обустроят кабинет информационных технологий, лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, два спортзала, классы для лечебной физкультуры и танцев.

На прилегающей территории сделают спортивные площадки и зоны для игр, проведут комплексное благоустройство и озеленение.

Градоначальник уточнил, что школу планируется достроить в 2028 году.

Вместе с тем в районе Гольяново появится образовательный комплекс на 1 050 мест. Здание на Амурской улице общей площадью около 20,5 тысячи квадратных метров будет включать три блока – детский сад, младшую и старшую школы. Помещения сделают светлыми и просторными.