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26 августа, 11:42

Политика

Более 1,5 тыс участников СВО зарегистрированы кандидатами на выборы в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 1,5 тысячи участников и ветеранов СВО зарегистрированы в качестве кандидатов на выборы в России. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, передает ТАСС.

"На выборы всех уровней в единый день голосования 20 сентября выдвинуты 1 668 кандидатов – участников, ветеранов СВО, из них 1 586 человек зарегистрированы", – заявила Памфилова, подчеркнув, что это "очень уважаемые люди".

Она выразила уверенность, что избиратели окажут им максимальную поддержку и доверие. По ее словам, это будет большим свидетельством обновления законодательного органа в стране.

При этом кандидатами на выборы в Госдуму выдвинуты 200 участников спецоперации.

"На сей момент выдвинуто (кандидатами в Госдуму. – Прим. ред.) у нас 200 кандидатов, это наборы государственные – 200 кандидатов, которые являются участниками и ветеранами специальной операции, 186 от партий и 13 коллег по самовыдвижению. Все 186 кандидатов зарегистрированы", – уточнила глава ЦИК.

Говоря о дистанционном электронном голосовании, Памфилова отметила, что заявления для участия в нем уже подали 2 050 342 избирателя. И их количество увеличивается, добавила она.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в период с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Отдать свой голос смогут также граждане, которые находятся за границей. Для этих целей избирательные участки откроются как минимум в 31 стране.

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