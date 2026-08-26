Дети бойцов СВО узнали о современных профессиях в рамках "Летней мастерской" в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве подвели итоги третьего сезона бесплатной досуговой программы "Летняя мастерская", в рамках которой дети бойцов СВО знакомились с наукой, творчеством, спортом и современными профессиями. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Уже третий год подряд мы проводим бесплатную досуговую программу для детей участников СВО. Она проходит на базе Единого центра поддержки", – рассказала вице-мэр.

В этом сезоне программа включала тематические смены, практические занятия и выездные мероприятия. Ребята занимались робототехникой, изучали историю и культуру России на интерактивных занятиях, пробовали себя в роли мультипликаторов, сценаристов и художников. Рядом с детьми все время находились наставники и педагоги, которые их поддерживали, указала Ракова.

На протяжении трех месяцев участники программы проходили смены, включающие творческие, образовательные, спортивные и профориентационные активности. В рамках проекта обучались дети из двух возрастных категорий: от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Занятия вели по будням в первой половине дня.

Ранее порядка 900 столичных подростков из семей участников спецоперации присоединились к профориентационному проекту "Стажировки". Это почти на 15% больше, чем годом ранее. Ребята, успешно завершившие практику, получили стипендию. Всего за четыре года в проекте поучаствовали более 2,5 тысячи детей бойцов СВО.