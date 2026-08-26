В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Румынии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД России в четверг, 27 августа, вызвана временная поверенная в делах Румынии. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В министерстве при этом не уточнили деталей предстоящей встречи.

Ранее в МИД Молдавии приняли решение отозвать посла республики в Москве для консультаций. Поводом послужило падение и взрыв беспилотника на территории страны.

Инцидент произошел 9 августа в населенном пункте Крокмаз, расположенном в районе Штефан-Водэ на границе с Украиной. В результате происшествия никто не пострадал. В МИД расценили случившееся как "нарушение суверенитета и территориальной целостности" страны.

