26 августа, 11:28Политика
В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Румынии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В МИД России в четверг, 27 августа, вызвана временная поверенная в делах Румынии. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.
В министерстве при этом не уточнили деталей предстоящей встречи.
Ранее в МИД Молдавии приняли решение отозвать посла республики в Москве для консультаций. Поводом послужило падение и взрыв беспилотника на территории страны.
Инцидент произошел 9 августа в населенном пункте Крокмаз, расположенном в районе Штефан-Водэ на границе с Украиной. В результате происшествия никто не пострадал. В МИД расценили случившееся как "нарушение суверенитета и территориальной целостности" страны.