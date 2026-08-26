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26 августа, 11:20

Мэр Москвы

Собянин: трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, этому направлению уделяется большое внимание. В частности, подвижной состав полностью обновлен, также запущены два Московских трамвайных диаметра.

С января по июль 2026 года на всех видах городского транспорта совершено 2,46 миллиарда поездок – на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собянин отметил, что столичный транспорт ценят за надежность и точность и ожидается, что уже в следующем году его доля превысит 70% от общего числа поездок.

Это результат системной работы в рамках Стратегии развития транспортной системы Москвы, подчеркнул градоначальник. Власти продолжат реализацию проектов в этой сфере с акцентом на качество и безопасность, чтобы сделать городской транспорт максимально комфортным и доступным для всех жителей и гостей столицы.

Ранее первый электробус среднего класса "е-Ситимакс 9" начали тестировать в Москве. Транспортное средство производства Павловского автобусного завода вышло на маршрут № 286 "Платформа Яуза" – "Площадь Академика Люльки". Машина рассчитана более чем на 70 пассажиров, в салоне предусмотрено 21 посадочное место. Запас хода достигает 80 километров.

Новый электробус "Е-Ситимакс-9" вмещает 70 пассажиров и имеет 21 посадочное место

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